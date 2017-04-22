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Еще один азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы ВИДЕО

Автор: Отдел спорта 

В Варшаве продолжается чемпионат Европы по дзюдо с участием азербайджанских спортсменов. Сегодня в весовой категории до 100 кг наш дзюдоист Эльхан Мамедов завоевал золотую медаль. На пути к чемпионству он поочередно одолел итальянца Винченцо Д`Aрко, латвийца Артурса Никифоренко, израильтянина Петра Пальчика, своего товарища по команде Эльмара Гасымова и француза Сирилла Маре, которого победил в финале.

Для 35-летнего Эльхана Мамедова это второй крупный успех в его карьере. В 2013 году он становился чемпионом мира.

Это уже второе золото Азербайджана на нынешнем чемпионате Европы. Вчера 1-е место в весовой категории до 73 кг занял Хидаят Гейдаров. Также в активе сборной Азербайджана три бронзовые награды, которые завоевали Орхан Сафаров (60 кг), Ниджат Шихализаде (66 кг) и Рустам Оруджев (73 кг).

Чемпионат Европы завершится завтра. В общекомандном зачете четыре страны завоевали по две золотые медали. Помимо Азербайджана, это Россия, Франция и Украина. 

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