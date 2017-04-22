Ремонт авианосца обойдется России дороже, чем вся сирийская кампания

На предприятии «Звездочка» в Мурманской области готовятся к модернизации авианесущего крейсера ВМФ России «Адмирал Кузнецов». Ремонтные работы начнутся осенью и обойдутся в почти 40 млрд руб., информирует ТАСС со ссылкой на источник в оборонпроме. Для сравнения, примерно столько же, по подсчетам журналистов, РФ потратила на военную кампанию в Сирии (на один только запуск «Калибров» было потрачено 10 млрд).

«В сентябре „Звездочка“ подпишет с флотом контракт на второй этап ремонта с модернизацией „Адмирала Кузнецова“. Цена сделки уже согласована — это почти 40 млрд руб. Работы начнутся в том же месяце на 35-м судоремонтном заводе в Росляково под Мурманском», — отметил собеседник агентства.

Сотрудники завода заменят ракетный комплекс «Гранит» авианосца ракетами «Калибр-НК». Универсальные вертикальные пусковые установки комплекса «Калибр-НК» — 3С14 унифицированы под запуск сверхзвуковых крылатых ракет «Оникс» и гиперзвуковых «Циркон».

Кроме этого, ремонт пройдет и на электромеханической части «Адмирала Кузнецова», включая главную двигательную установку, а также взлетно-посадочный комплекс.

Ранее, однако, газета «Известия» писала, что ремонт корабля обойдется существенно дороже и на него потребуется 65 млрд руб.

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» был спущен на воду в 1985-ом и вступил в строй в 1990-м году.