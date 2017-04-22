Подписаться на уведомления
 

Полиция применила газ против демонстрантов в Париже

 

Парижские полицейские в субботу применили слезоточивый газ для усмирения участников демонстрации, проходящей за сутки до первого тура президентских выборов во Франции, передает РИА Новости.

Примерно 2 тысячи человек вышли на площадь Республики и отправились в направлении площади Бастилии, где и произошли столкновения с полицейскими. Люди собрались по призыву французских профсоюзов и студенческих объединений. Протестующие выступали против президентских выборов, которые они называют "политическим маскарадом", и выражали свое несогласие с предложениями кандидатов на пост главы государства.

Акция состоялась за сутки до открытия избирательных участков в первом туре выборов президента Франции. Второй тур, после которого станет известно имя нового главы государства, запланирован на 7 мая.

532 просмотров


Старости
Война, которой не будет
Война, которой не будет размышления публициста
Наша погода
Сегодня 13° / 7°
23 Апр 18° / 13°
24 Апр 16° / 10°
25 Апр 14° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8242 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN

Новостная лента

Кадыров о преследовании геев в Чечне
В Ялте перенесли памятник Рузвельту
Трамп рассказал, почему не пожал руку Меркель
Грузия меняет конституцию
Россия решила увеличить число авианосцев
Полиция применила газ против демонстрантов в Париже
На Филиппинах ликвидировали главу террористической организации
Турецкий флот вооружился новым кораблем
Трамп снижает налоги
В Мексике убит наркобарон Команданте Бык
Ремонт авианосца обойдется России дороже, чем вся сирийская кампания
На вокзале в Париже задержали вооруженного мужчину
Еще один азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы ВИДЕО
Ожесточенные бои в Мосуле
МИД Белоруссии направил Литве ноту протеста
В Армении убили российского военнослужащего обновлено
Афганистан решил развивать туризм
И даже начальник лифтов в Баку - олигарх
Директор филиала «Azərsığorta» найдена мертвой в кабинете
В Париже протестуют полицейские
Футболист сборной Азербайджана забил спасительный гол в Бундеслиге видео
Контрабандные сигареты нашли в шинах "шестерки"
Жителя Мингячевира арестовали из-за попытки самоубийства жены
Нетаньяху готов заключить мир с палестинцами
Известный итальянский велогонщик погиб в ДТП
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться