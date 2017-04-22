Россия решила увеличить число авианосцев

Авианосный флот России, который на данный момент насчитывает один корабль, будет расширен. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил главнокомандующий ВМФ Владимир Королев, пишет «Интерфакс».

«Мы постоянно над этим работаем. И эта задача будет решена», — сказал адмирал, отвечая на вопрос о том, есть ли планы построить для российского флота еще несколько авианосцев.

По словам Королева, великая морская держава, которой является Россия, не может быть без авианосного флота. «Потому что есть регионы, в которых мы можем иметь свои национальные интересы. И если сегодня их нет, то завтра они могут возникнуть», — пояснил главком ВМФ.

Единственный российский авианосец — «Адмирал Кузнецов» — в сентябре этого года встанет на ремонт, сообщал источник в оборонно-промышленном комплексе. По его данным, стоимость модернизации корабля составит почти 40 миллиардов рублей. Официального подтверждения этих сведений не было.