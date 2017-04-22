Грузия меняет конституцию

Конституционная комиссия Грузии большинством голосов приняла проект пересмотра конституции страны, передает ТАСС.

Новая модель конституции предусматривает отмену прямых президентских выборов (вместо прямого голосования глава государства избирается коллегией из 300 делегатов), изменение системы избрания депутатов парламента (отменяется система избрания мажоритарных округов, выборы будут проходить по пропорциональной системе, упраздняется создание партийных блоков перед выборами), а также упразднение грузинского совета безопасности, вместо которого в случае боевых действий будет созываться совет национальной обороны.

В конституции также будет введена временная глава о европейской и евроатлантической интеграции Грузии, где оговаривается необходимость конституционным органам «принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и НАТО».