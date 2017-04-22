Подписаться на уведомления
 

Грузия меняет конституцию

 

Конституционная комиссия Грузии большинством голосов приняла проект пересмотра конституции страны, передает ТАСС.

Новая модель конституции предусматривает отмену прямых президентских выборов (вместо прямого голосования глава государства избирается коллегией из 300 делегатов), изменение системы избрания депутатов парламента (отменяется система избрания мажоритарных округов, выборы будут проходить по пропорциональной системе, упраздняется создание партийных блоков перед выборами), а также упразднение грузинского совета безопасности, вместо которого в случае боевых действий будет созываться совет национальной обороны.

В конституции также будет введена временная глава о европейской и евроатлантической интеграции Грузии, где оговаривается необходимость конституционным органам «принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и НАТО».

1205 просмотров


Старости
Война, которой не будет
Война, которой не будет размышления публициста
Наша погода
Сегодня 13° / 7°
23 Апр 18° / 13°
24 Апр 16° / 10°
25 Апр 14° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8242 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN

Новостная лента

Кадыров о преследовании геев в Чечне
В Ялте перенесли памятник Рузвельту
Трамп рассказал, почему не пожал руку Меркель
Грузия меняет конституцию
Россия решила увеличить число авианосцев
Полиция применила газ против демонстрантов в Париже
На Филиппинах ликвидировали главу террористической организации
Турецкий флот вооружился новым кораблем
Трамп снижает налоги
В Мексике убит наркобарон Команданте Бык
Ремонт авианосца обойдется России дороже, чем вся сирийская кампания
На вокзале в Париже задержали вооруженного мужчину
Еще один азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы ВИДЕО
Ожесточенные бои в Мосуле
МИД Белоруссии направил Литве ноту протеста
В Армении убили российского военнослужащего обновлено
Афганистан решил развивать туризм
И даже начальник лифтов в Баку - олигарх
Директор филиала «Azərsığorta» найдена мертвой в кабинете
В Париже протестуют полицейские
Футболист сборной Азербайджана забил спасительный гол в Бундеслиге видео
Контрабандные сигареты нашли в шинах "шестерки"
Жителя Мингячевира арестовали из-за попытки самоубийства жены
Нетаньяху готов заключить мир с палестинцами
Известный итальянский велогонщик погиб в ДТП
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться