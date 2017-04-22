В Ялте перенесли памятник Рузвельту

В Ялте поставили памятник президенту США Франклину Рузвельту. Бюст появился на улице, названной именем политика.

Интересно, что этому замыслу более 50 лет. Создал скульптуру во времена СССР ставрополец Константин Кошкин. Он передал бюст в Ливадийский дворец, где в 1945 году встречались лидеры СССР, США и Великобритании Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль.

В 2005 году дворец подарил бюст Рузвельта гостинице «Бристоль», где был организован небольшой музей американского лидера.



В Крыму этот монумент в честь Рузвельта стал вторым. В 2015-м году близ Ливадийского дворца поставили 10-тонную скульптуру Зураба Церетели, которая воспроизводит сцену фотографирования Сталина, Рузвельта и Черчилля.