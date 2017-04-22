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Кадыров о преследовании геев в Чечне

 

Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что публикуемая «Новой газетой» информация о преследовании гомосексуалистов и существовании секретных тюрем в республике, где они содержатся, является «самопиаром» журналистов, передает РИА Новости.

В начале апреля в «Новой газете» появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин «только одна ориентация», о чем можно судить по высокой рождаемости.

«Если нет ни одного случая, ни одного заявления — то откуда они взяли факт того, что в Аргуне есть спрятанная тюрьма. Все правозащитные организации Северного Кавказа были там, но ничего не обнаружили. Эти журналисты делают себе рекламу, собственную пиар-кампанию», — заявил Кадыров, отвечая на вопросы журналистов на фестивале «Шашлык-Машлык» в Грозном.

Глава Чечни также считает пиаром информацию газеты о конвертах с белым порошком, пришедших в редакцию 19 апреля с надписью «Грозный» и без обратного адреса.

«Пусть обратятся в прокуратуру, Следственный комитет, ФСБ. Пусть проведут расследование и накажут виновного, если таковой есть. Это ерунда, они сами себе делают рекламу. Они получают копейки западных спецслужб и им неинтересно, что будет с Россией", — считает глава Чечни.

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