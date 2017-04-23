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Ученые мира вышли на акцию протеста

 

В субботу, 22 апреля,  в сотнях городов мира проходят демонстрации ученых, протестующих против политического давления на науку, передает BBC.

Этот первый в истории «Марш ученых», который в этом году совпал с Днем Земли, ставит одной из своих целей обратить внимание общественности на состояние окружающей среды.

Организаторы марша указывают, что он направлен также на защиту международного научного сообщества.

Главная акция намечена на субботу в Вашингтоне. Как заявили организаторы протеста, она не будет направлена против президента Трампа, хотя само движение возникло как реакция на действия его администрации.

Участники марша ученых собираются повторить успех недавнего марша женщин, который привлек внимание средств информации по всему миру.

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