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В Азербайджане заблокировали телеканал ТНТ

Автор: Отдел информации 

Некоторые кабельные операторы Азербайджана перестали ретранслировать российские телеканалы ТНТ и ТНТ 4.

В частности, каналы перестали быть доступны подписчикам одного из самых популярных кабельных операторов Баку – КАТВ 1. В компании haqqin.az заявили, что каналы отключены в связи с тем, что они демонстрируют ролики о так называемом армянском «геноциде». Вещание будет восстановлено после 25 апреля. А пока вместо них вещают турецкие каналы. 

ТНТ и ТНТ 4 входят в холдинг «Газпром-медиа» - ведущую медиакомпанию в России и Восточной Европе. Оба телеканала включены в состав субхолдинга «Газпром-медиа Развлекательное телевидение», генеральным директором которого является Артур Джанибекян.

Холдинг «Газпром-медиа» управляет шестью эфирными телеканалами России, среди которых также НТВ, «Пятница!», ТВ-3 и «Матч ТВ», оператором спутникового телевидения «НТВ-Плюс», производством и дистрибуцией тематических телеканалов, 10 радиостанциями и т.д.

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