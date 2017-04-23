О вечной проблеме Баку: автобусы!

Гендиректор Бакинского транспортного агентства (БТА) Вусал Керимли посетовал на слишком большое число пассажирских автобусов в Баку. В интервью АПА он заявил, что столице Азербайджана работают 2049 автобуса. Нужны ли Баку 2100 автобусов?, спрашивает Керимли. И приводит пример: «в таком большом городе как Стамбул на балансе государства 4700 автобусов. Обратите внимание на количество населения Стамбула. Кроме этого в Стамбуле есть маршрутные автобусы, такси, линии экспресса, метробусы, системы BRT (Bus Rapid Transport System). То есть возможности выбора. Тем не менее количество автобусов по отношению количества населения меньше».

По словам Керимли, в ближайшие шесть месяцев БТА проанализирует ситуацию и заново перераспределит маршрутные линии.

Складывается странная ситуация. Гендиректор БТА уверен в том, что автобусов в Баку слишком много. Однако ситуация на остановках показывает иное – в битком набитые автобусы не всегда и залезть удается. Достаточно обратить внимание на такие популярные маршруты как 21-й, 14-й и др.

Между тем, как сообщил haqqin.az эксперт по транспорту Аршад Гусейнов очевидно, что пассажиропоток диктует необходимость увеличения количества автобусов. «Но проблема не только в количестве машин. В Баку есть огромная проблема нерационального использования автобусов на маршрутах. Ситуация, когда водитель по несколько минут держит автобус на остановке, набирая пассажиров, недопустима. Автобус должен работать как метро: открыть двери, принять пассажиров и сразу уехать. Вне зависимости от того сколько в салоне пассажиров», - говорит Гусейнов.

«Другая недопустимая ситуация, это когда к остановке подъезжают сразу три автобуса. Это говорит о том, что система движения пассажирского транспорта не регулируется».

Эксперт отметил, что в этом нет вины Интеллектуальной системы управления автотранспортом (ИСУТ). ИСУТ фиксирует проблемы, а ее устранением должны заниматься другие ведомства.

По его словам, система пассажирских перевозок нуждается в реорганизации, налаживании эффективного механизма контроля и регулирования. «В первую очередь необходимо создать альтернативу автобусам (помимо метро) и увеличить КПД общественного транспорта Баку», отметил эксперт.