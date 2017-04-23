В ближайшее время возможно слабое увеличение сейсмичности на северо-западе, западе и на юге Азербайджана, а также в юго-западной части акватории Каспия. Кроме того, не исключена возможность нового извержения грязевого вулкана на Абшероне. Об этом haqqin.az сообщила доктор геолого-минералогических наук Азербайджана и России, начальник отдела “Комплексные геохимические исследования” Республиканского центра сейсмологической службы НАНА Рамида Керамова.

Комментируя произошедшее 19 апреля в Билясуваре землетрясение с магнитудой 3.4, Рамида Керамова отметила, что землетрясение, очаг которого реализовался в Билясуварском районе, относится к слабым и, как правило, оно неощутимо для большинства людей. «Однако, несмотря на низкую магнитуду (ml=3.4) этого сейсмособытия, достоверный прогноз о возможном сейсмособытии в “интервале” времени 14-23 апреля текущего года и магнитуды, равной 3.0÷3.9 был сделан нашими сотрудниками заранее, а именно 14 апреля. Этот результат был получен на основе ежедневной, оперативной интерпретации данных круглогодичного СФД мониторинга на 27-ми объектах наблюдений, которые находятся в пределах 6-ти сейсмоактивных зон республики.

Как видно, наш сейсмопрогноз корректен. А ошибка в координатах составила всего 9 км. Она допустима, при позволенном руководством Центра отклонении расстояния (от реального очага до прогнозируемого), в пределах 20-ти км. Однако, жаль, что до сегодняшнего дня в нашем отделе не была проведена сверка административной карты Азербайджана, которая используется нами и сейсмологами для паспортизации реализованного гипоцентра землетрясения.

Сегодня, при разборе ошибки, имевшей место в нашем сейсмопрогнозе, случайно выяснилось, что мы пользуемся разными картами. В результате, при почти правильных координатах, мы указали, что очаг будет расположен в Имишлинском, а не в соседнем – Билясуварском районе. Это и есть цена нашей ошибки в 9 км.», - отметила эксперт.

Р.Керамова добавила, что оперативный прогноз готовящегося к реализации сильного или катастрофического землетрясения является наиболее трудным, так как он отражает короткопериодное изменение физико-химической обстановки земных недр.

«На сайте Республиканского Центра Сейсмологической Службы РЦСС при НАНА в течении нескольких лет еженедельно, а часто и ежедневно публикуется информация о землетрясениях, которые произошли в акватории Каспия и разных сейсмогенных зонах нашей республики. Это не сильные сейсмособытия, а слабые, как говорят сейсмологи, местные. Они происходили с такой магнитудой и раньше, но дело в том, что уровень техники, используемой в нашем Центре после 2003 года, позволяет регистрировать даже ультраслабые землетрясения. Поэтому и кажется, что в настоящее время интенсивность и частота слабой сейсмичности в Азербайджане увеличилась».

Рамида Керамова работает в области оперативного сейсмического прогноза сейсмофлюидодинамическими (СФД) методами, которые подразделяются на сейсмогеохимический и сейсмогидрогеодинамический.