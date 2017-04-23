Отечественные бизнесмены призвали Министерство экономики защитить отечественного производителя и снизить тем самым зависимость экономики Азербайджана от импорта. Призыв азербайджанских предпринимателей прозвучал на недавнем международном форуме Caspian Energy, собравшем азербайджанских чиновников, местных и зарубежных бизнесменов, а также представителей посольств, аккредитованных в Азербайджане.

По мнению бизнесменов, наиболее эффективную защиту отечественных производителей обеспечит исполнение Указа президента от 15 сентября 2016 года, согласно которому до 1 января 2018 года приостанавливается закупка импортируемых товаров (работ, услуг) организациям, финансируемым из госбюжета. Другими словами, до 1 января следующего года государственные организации не должны закупать импортное, предпочитая им отечественные аналоги.

В указе было подчеркнуто, что целью этого решения является повышение эффективности организаций, финансируемых из госбюджета, а также расширение предпринимательской деятельности, улучшение инвестиционного климата и повышение конкурентоспособности в стране.

На этом форуме заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде призвал азербайджанские компании активнее участвовать как в тендерах, проводимых в Азербайджане, так и за рубежом. По его словам, у отечественных предпринимателей высокие шансы на успех, так как азербайджанские компании имеют конкурентоспособную продукцию.

Президент поддерживает отечественных производителей, и, к тому же, стремится обеспечить экономию средств госбюджета в это нелегкое время для экономики. Однако нельзя исключить того, что некоторые государственные организации «забыв» о вышеупомянутым указе, могут присудить победу в гостендерах зарубежным производителям. И потому обеспокоенность отечественных предпринимателей понятна.

Ведь если победителем станет компания, которая потом будет импортировать в рамках тендерного контракта дорогостоящую зарубежную продукцию, уже будет поздно и никому не пожалуешься.

Кстати, в чем то-то похожая ситуация сложилась и в Узбекистане. Президент этой страны Шавкат Мирзияев остался недоволен итогами программы импортозамещения в стране. По его мнению, ряд госорганов и хозяйственных объединений допускает необоснованный рост объемов импорта. Это приводит к неэффективному использованию валюты, которая могла бы пойти на проекты по расширению объемов производства и созданию новых рабочих мест. Руководителей этих компаний предупредили, что за закупку за границей продукции, сырья и материалов, производящихся в Узбекистане, будут наказывать вплоть до увольнения.

На самом деле удивителен сам факт обращения азербайджанских компаний в защиту президентского указа, так как именно государственные организации в первую очередь должны строго следить за выполнением всех законов и нормативно-правовых актов, а также указов и распоряжений главы государства для обеспечения экономической независимости страны, снижения зависимости от импорта, роста национального производства и наращивание экспортного потенциала.

В данном случае получается так, что интересы главы государства, который печется о национальной экономике, об азербайджанском бизнесе и госбюджете, совпадают с интересами азербайджанских производителей. Но задумываются ли об этом чиновники? На самом ли деле, реализуются шаги по снижению зависимости страны от импорта на примере гостендеров в рамках обеспечения исполнения вышеупомянутого указа?

К примеру, в настоящее время проводится тендер Информационно-вычислительного центра Министерства транспорта, связи и высоких технологий по закупке программного обеспечения «Планирование ресурсами предприятия» для многочисленных структур вышеупомянутого министерства. И наверняка в этом тендере представлены как отечественные, так и зарубежные разработки.

При этом, как показывает практика, азербайджанские программные решения мало чем уступают зарубежным, да к тому же наверняка заметно дешевле ввиду девальвации маната.

Говорить о каких-либо особо сложных технологиях в рамках этого тендера не приходится, так как вышеуказанное ПО (ERP-системы) широко применяется везде и является одним из самых распространенных технологий в мире.

А ведь ежегодно в различных отраслях экономики проводится множество подобных тендеров. В случае победы азербайджанской компании достигается экономия средств госбюджета, снижается зависимость от импорта и как следствие отпадает необходимость платить по контракту в иностранной валюте.

Кстати буквально на днях президент страны выступил с жесткой критикой в отношении тех компаний, которые при проведении импортно-экспортных операций оставляют часть иностранной валюты за рубежом.

Если объявляется победителем зарубежный производитель, то огромная часть суммы контракта отправляется за рубеж. Кто от этого выигрывает? Государство? Отечественная экономика? Нет, только зарубежный производитель. При этом экономика по-прежнему остается зависимой от импорта, так как азербайджанский производитель при наличии у него конкурентоспособного и качественного товара или услуги, остается не у дел и впоследствии может просто обанкротиться. Ведь если его товар или услугу не ценят на Родине, то как будут ценить за рубежом?

Получив же прибыль от исполнения условий контракта азербайджанская компания имеет возможность вложить деньги в усовершенствование собственного продукта, в развитие кадрового потенциала, а также сможет более уверенно выходить уже на другие рынки и наращивать экспортный потенциал страны. При этом государство не тратит драгоценную валюту на закупку товаров, а экономика страны все меньше будет зависима от импорта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в последние годы сделал много для отечественного бизнеса. По сути был реализован эффективный План действий по поддержке малого и среднего предпринимательства, который уже дает плоды. Твердой рукой бизнес в стране был освобожден от всяческих проверок государственных органов, был принят целый пакет документов не только для защиты интересов бизнеса, но и стимулирования их роста. Но если мы хотим, чтобы доверяли продукции под брендом «Made in Azerbaijan» за рубежом, то мы должны сами доверять отечественной продукции. А доверие к «Made in Azerbaijan» должно начинаться с государственных тендеров.