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Азербайджану нужна высокая цена на нефть накануне саммита ОПЕК

Автор: Айдын Керимов, отдел экономики 

25 мая ОПЕК будет обсуждать новые квоты сокращения добычи нефти, и до тех пор ожидать роста цен на нефть не приходится. Об этом в беседе с haqqin.az заявил директор Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан. По его словам, с нефтяного рынка надо убрать минимум 700 тысяч баррелей в день, а лучше миллион.

Ильхам Шабан

Между тем, в странах ОПЕК нет единства по вопросу сокращения добычи нефти. К примеру, Ирак стремится освободиться от обязательств и намерен просить о возможности увеличить производство. Об этом заявил лидер Иракского национального альянса, правящей шиитской коалиции страны, Аммар аль-Хаким, сообщает Reuters. По его словам, Ирак нуждается в исключении из соглашения, поскольку стране необходимы нефтяные доходы для борьбы с ИГИЛ.

Ирак является вторым по величине производителем ОПЕК после Саудовской Аравии. Добыча страны в марте составила 4,464 млн баррелей в сутки.

По словам Шабана, правительство Ирака понять можно. В 2014 году эта страна заработала на экспорте нефти почти 90 млрд долларов. Сейчас же – прибыль не доходит и до 50 млрд. «Ограничение на добычу нефть Ираку не выгодно, тем более что Багдад активно поощряет иностранные компании наращивать добычу. К тому же стоит учесть, что иракский Курдистан ничего не платит правительству страны, но активно экспортирует добытое «черное золото», - рассказал Шабан.

По словам эксперта, ранее по прогнозам Ирак уже к 2020 году мог обогнать Саудовскую Аравию по уровню произведенной нефти, доведя объем до 12 млрд баррелей в год.

Что касается Азербайджана, то наша страна заинтересована в продлении соглашения по сокращению добычи нефти. Азербайджан тем самым надеется поспособствовать сохранению нынешних цен и даже, возможно, добиться их роста, отмечает Шабан.

Между тем, по его словам, хотя ОПЕК и говорит о снижении добычи нефти, но на практике, страны входящие и не входящие в это объединение наращивают объемы добычи. К примеру, это касается Нигерии и Ливии, по отношению к которым ноябрьское соглашение не действовало из-за того, что в этих странах на тот момент добывалось не так много нефти. А сейчас ситуация изменилась.

В Азербайджане же в 2016 году было добыто 41 миллион тонн нефти. Прогноз на 2017 год – 40 миллионов тонн. «Однако результаты первого квартала показали, что темпы падения добычи уже больше – за три месяца по сравнению с тем же периодом прошлого года произведено на 1 млн. тонн нефти меньше. В следующие месяцы падение продолжится, правда, не такими большими темпами. Роста добычи не ожидается и в 2018 году, а вот в 2019-м будет повышение, что связано с разработкой «Шахдениз-2».

Может, Азербайджану стоит перенять опыт Мексики, которая хеджирует риски от падения цен на нефть? Как пояснил Ильхам Шабан, речь идет о своего рода страховке. Скажем, устанавливается критический уровень цены на нефть, к примеру, в 50 долларов. И в случае, падения ниже этой стоимости, страна получает деньги по страховке. По мнению Шабана, для Азербайджана лучше не хеджировать риски, а вкладываться в развитие ненефтяного сектора.

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