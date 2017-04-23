Споры о том существуют ли инопланетяне идут давно. И периодически в разных странах появляются очевидцы, столкнувшиеся с пришельцами чуть ли не в своем огороде. Не исключение и Азербайджан. Некоторое время назад автор этих строк с семьей отдыхал у двоюродной сестры Тукезбан Эльфеддин гызы Бабаевой в селении Испик Губинского района. Между делом она рассказала о том, как два года назад НЛО сел в их саду, который примыкает к лесу.

«…Уже смеркалось, когда я услышала непонятный гул и решила спуститься со второго этажа дома во двор. Здесь я увидела, как нечто, похожее на тарелку, село в саду за домом. Я очень испугалась, и быстро отправила младшую дочку Бехер с внучкой Нурджан к старшей дочери, которая живет в низине. Сама осталась у стога сена и стала наблюдать. Вначале я подумала, что это воры к нам пробрались, ведь наш дом стоит чуть поодаль от соседских. Но увидела, как открылся люк «тарелки» и из нее вышли не похожие на людей маленькие существа с круглыми, лысыми головами, уродливыми лицами и круглыми культяпками вместо рук.

Они разговаривали между собой, но звуки не походили на человеческий голос. Они напоминали звуки, которые издают обезьяны. Эти существа спустились на землю, выстроились в ряд и чем-то занимались в саду на протяжении 15 минут. Я стала звать на помощь соседей, крича из всех сил. В обычное время они слышат меня, но на этот раз произошло что-то необъяснимое, и соседи не слышали моих воплей.

Существа же, закончив свою работу, поднялись на борт своей «тарелки» и улетели, не причинив мне никакого вреда. На «тарелке» по кругу были круглые огни, яркость которых мешала разглядеть другие подробности.

Через некоторое время вернулся мой муж Агаверди, который позвал на помощь соседей. Они все с фонарями долго искали следы работы пришельцев, но ничего не заметили, даже трава не шелохнулась, то есть, они не оставили никаких следов. Агаверди сам, а также другие сельчане издалека видели мощное свечение на возвышенности, где стоит наш дом. В течении целого месяца я не приходила в себя, мурашки бегают по телу и сейчас, когда я пересказываю вам это событие».

По словам отца семейства Агаверди, во время происшествия он находился в центре Испика, и, увидев непонятное свечение в возвышенной части селения, где расположен его дом, поторопился к семье. Не успев дойти до своего жилья, он увидел, как НЛО взмыло, и полетело в сторону райцентра Губа.

Haqqın.az попросил двух профессоров – генетика Меджнуна Бабаева и астрофизика Джафара Гулузаде прокомментировать вышеописанную ситуацию.

Интересно, что оба ученых согласны с существованием жизни, цивилизаций на других планетах, пусть даже за пределами Солнечной системы. По словам Меджнуна Бабаева, «еще очень много не исследованных планет, может быть, на них есть жизнь, а цивилизация достигла большего развития, чем на Земле?».

Джафар Гулузаде также не сомневается в существование жизни на планетах других планетных систем, каковых немало во Вселенной. «Но все это не значит, что жизнь, существа этих планет похожи на нас. Могут быть очень развитые твари, которые смотрят на нас, как на насекомых. Или же эти существа могут быть в первобытной форме», - говорит астрофизик.

При этом ученые, не исключая наличие жизни на других планетах, расходятся во мнении относительно НЛО и пришельцев. По словам генетика Меджнуна Бабаева, ему «не приходилось самому наблюдать «тарелки». «Ничего определенного не могу сказать про их существование. В то же время не могу и отрицать НЛО. Я часто по российским каналам смотрю сюжеты о «тарелках», оставляемых ими следах на почве в виде круга. Ученые проводят в этой области исследования, но меня интересует вопрос: почему НЛО замечают в темное время суток? Никто их не видит днем. Но в целом, я верю в существование «тарелок», - подытоживает ученый.

По словам астрофизика Джафара Гулузаде, «уже больше двух веков говорят о НЛО. Мол, пришельцы с других планет проводят наблюдения над нами, некоторые видят их, вступают с ними в контакт. Однако у науки нет доказательств посещения Земли инопланетянами. Потому все что говорится о «тарелках», является выдумкой.

Ученый привел аргументы известного американского астрофизика Дональда Мензела, высказанные им в своей книге об НЛО: «Тарелки» не более чем неверное толкование вполне прозаичных вещей, таких как звезды, облака и самолеты; или как результат наблюдения людьми необычных атмосферных явлений, с которыми они не знакомы. Атмосферная дымка или температурная инверсия искажают свет звезд или планет и делает их визуально больше, чем они есть в действительности, создавая необычные очертания и делая их движимыми».

Джафар Гулузаде высказался и относительно строительства египетских пирамид, что не под силу даже современной цивилизации. По словам астрофизика, «есть определенные следы на планете, по которым предполагают посещение Земли инопланетянами. Но фактов-то нет. Что касается строительства египетских пирамид, то на земле в то время была высокоразвитая цивилизация. Многие специалисты полагают, что она исчезла из-за сильной засухи».