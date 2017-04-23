Быстротечность времени особенно ощущаешь в двух случаях: когда видишь, как выросли твои дети, и когда понимаешь, как давно нет в живых тех, кто был тебе дорог. Сегодня я в очередной раз осознал бессилие человека перед ходом времени - сегодня минуло шесть лет со дня кончины Анара Мамедханова.

Как поется в песне Талькова, он ушел не допев куплета. И очень-очень многим в нашей стране, да и далеко за ее пределами стало не хватать его «только сейчас, когда он не вернулся из боя». Многие из нас многое бы отдали, чтобы, как прежде, услышать от Анара ироничную или философскую реплику о волнующем тебя вопросе. Я один из этих многих.

А ведь сам Анар никогда не переоценивал собственной значимости, влияния. Он все это старался использовать во благо порой совершенно незнакомых ему людей. И помогал! Бескорыстно, не афишируя, воспринимая это как нечто совершенно нормальное. Хотя именно человечность и готовность протянуть руку помощи - ныне в огромном дефиците.

А еще Анар был предельно честен в оценках и поступках. Он был самый лучший друг, которого только можно себе представить. Дружба для него было понятием круглосуточным. А его самого с гордостью называли другом самые яркие личности страны и мира. Несравненный Вахтанг Кикабидзе, этот мудрый старец, образец настоящего гордого кавказского мужчины, считал себя другом Анара Мамедханова. А великлепный российский футбольный телекомментатор Василий Уткин как-то сказал, что Анар и был для него Азербайджаном.

То же самое мог бы сказать знаменитый актер Александр Абдулов, если бы дожил до наших дней, и многие-многие достойные люди.

Но ведь были и те, кто завидовал Анару. Завидовал его успешности, душевной щедрости, умению быть самим собой, смелости говорить правду, а не лебезить и не подстраиваться под этот изменчивый мир. Анар все это знал, понимал и был к ним великодушно снисходителен.

Меня не любят многие,

за многое виня,

и мечут громы-молнии

по поводу меня.

Угрюмо и надорвано

смеются надо мной,

и взгляды их недобрые

я чувствую спиной.

Это Евтушенко. И это про тех, кто завидовал Анару. Да, они пережили его. Но кто о них вспомнит, когда их не станет?

А Анар, по сути своей являющийся уже даже не столько реальной личностью, сколько собирательным образом яркого азербайджанского интеллигента, будет тем, кого всем и всегда будет не хватать. И спустя шесть лет, и спустя 16, 26, 56 со дня его ухода.

Allah rəhmət eləsin!