Примерно через считанные часы мир узнает, кто станет новым президентом Франции. Пока же наступил принятый во всем цивилизованном мире «день тишины» - дебаты претендентов и обещания французскому народа остались позади. А весь предыдущий месяц кандидаты на самый высокий пост в стране вовсю старались привлечь на свою сторону электорат, не гнушаясь порой необдуманными посулами, о которых сами потом могут очень пожалеть.

Полумиллионная армянская диаспора Франции для всех претендентов лакомый кусочек – это же сколько голосов можно сразу заработать! Поэтому практически все кандидаты в президенты считали своим долгом высказаться как можно более благожелательно по поводу «геноцида армян».

Между прочим, вопрос «геноцида» всегда были поводом предвыборных сражений. Однако судя по всему, на этот раз французские армяне все никак не определяться, со своим фаворитом.

В 2012 году они выступили с открытой поддержкой Франсуа Олланда. В этот раз трое из кандидатов - Франсуа Фийон, Марин Ле Пен и Николя Дюпон-Эньян сообщили о своей поддержке армян. Ле Пен и вовсе заявила о необходимости присоединения Нагорного Карабаха к Армении.

А вот Эммануэль Макрон, который, согласно опросам, является одним из лидеров президентской гонки, ограничился лишь обещаниями продолжить традицию поминать жертв «геноцида армян». Но так или иначе, все кандидаты в президенты не только сочувствуют, но и поддерживают армян, Макрон в том числе. А ведь Франция – сопредседатель МГ ОБСЕ.

Именно такого мнения, высказанного haqqin.az, придерживается российский политолог Олег Бондаренко. «Не будем забывать о многомиллионной армянской диаспоре во Франции. Кроме того, у Макрона в команде такая личность, как мэр Лиона Жерар Коллон, которого президент Армении Серж Саргсян наградил Почетной медалью за значительный вклад в укрепление армяно-французских отношений. Поэтому я не стал бы Макрона причислять к друзьям Азербайджана и Турции. И поэтому Баку придется все-таки дождаться итогов выборов во Франции и высказать свою позицию. А учитывая проармянскую позицию каждого из кандидатов, думаю, что Баку больше не станет терпеть Францию в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ. И в этом Азербайджан будет прав - с такой явной проармянской позицией французского руководства верить в объективность Франции наивно. Но в любом случае нам стоит подождать итогов выборов», - считает эксперт.

Директор Фонда конструктивной политики Абдул Нагиев также полагает, что Азербайджану пока рано делать выводы. «Пока кандидаты боролись за голоса, после выборов все может измениться. Трамп - проект еврейского лобби, но во время предвыборной борьбы всячески обходил проблемы, связанные с Израилем. Более или менее предпочтителен для нас, конечно, Макрон. Он политик и понимает, что не стоит портить отношения с Турцией и Азербайджаном, поэтому он обходит армянскую тему. Но вместе с тем все французские политики связаны с армянами и ждать от них объективности особо не приходится стоит», - резюмирует азербайджанский политолог.

Для справки. Эммануэль Макрон был министром экономики с 2014 года в правительстве Вальса, но подал в отставку в августе 2016 года. Известно, что он близок к лидерам большого бизнеса и, скорее всего, будет лоббировать их интересы. Участник Бильдербергского клуба.

Как говорят, за 39-летнем Макроном стоят США. Он хочет заставить французов затянуть ремни, отказаться от двухчасового обеденного перерыва и начать больше работать. «Поздравляем, месье Макрон, вы начали именно с того, с чего нужно было» - писал о нем знаменитый The Wall Street Journal.