Подписаться на уведомления
 

Американский авианосец опять направился к Северной Корее

 

Авиационная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Карл Винсон" до конца апреля прибудет в Японское море, заявил в субботу вице-президент США Майк Пенс, передает Русская служба ВВС.

Он сделал это заявление на пресс-конференции в Австралии, куда приехал в рамках своего азиатского турне. Ядерная и ракетная программы КНДР стали одной из главных тем на переговорах Пенса с лидерами стран этого региона.

По словам Пенса, мирная денуклеаризация Корейского полуострова все еще возможна, поскольку Вашингтон налаживает отношения с Пекином.

КНДР и США в последнее время сделали в адрес друг друга ряд резких заявлений. Северная Корея предупредила, что ответит на возможный ядерный удар со стороны США собственным ударом. Президент США Дональд Трамп, со своей стороны, вновь пообещал "решить проблему" КНДР.

11 апреля президент США Дональд Трамп сказал в интервью телеканалу Fox, что США отправляют "очень мощную армаду" в сторону Корейского полуострова.

Его слова вызвали бурную реакцию в Восточной Азии, где заподозрили, что США готовятся к превентивному удару по Северной Корее. Однако 19 апреля выяснилось, что корабли отправились не на север к Японскому морю, а в другую сторону - к Австралии - для запланированных учений с австралийскими военными.

На следующий день представители Белого дома и Пентагона уточнили, что никакой ошибки в словах Трампа не было, так как поход "Карла Винсона" изначально планировался по маршруту к Корейскому полуострову через Австралию.

500 просмотров


Старости
Война, которой не будет
Война, которой не будет размышления публициста
Наша погода
Сегодня 17° / 13°
24 Апр 17° / 10°
25 Апр 15° / 9°
26 Апр 13° / 8°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8242 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN

Новостная лента

Внезапный визит лидера иеговистов в Баку
Армяне подтягиваются к Холокосту
Как АзТВ Джибути унизил наше послесловие
Арестован подозреваемый в распылении ядовитого вещества в клубе Лондона
В Ереване покровительствуют и насильникам вопиющий инцидент
Азербайджанские позиции обстреляли из минометов
Люди Беппе Грилло возвели баррикады против азербайджанской трубы
Что ждет страну Ататюрка? размышления публициста
Франция выбирает президента
Американский авианосец опять направился к Северной Корее
Кто из кандидатов в президенты Франции повернется к Азербайджану? мнения и оценки
Анар Мамедханов ушел не допев куплета наша память
В селении Испик Губинского района приземлился НЛО рассказ очевидца
Азербайджану нужна высокая цена на нефть накануне саммита ОПЕК
Бизнесмены потребовали у чиновников исполнить указ президента наш комментарий
Азербайджанские ученые предсказывают землетрясения эксклюзив
О вечной проблеме Баку: автобусы!
Король Саудовской Аравии уволил несколько министров
В Азербайджане заблокировали телеканал ТНТ
Ученые мира вышли на акцию протеста
Кадыров о преследовании геев в Чечне
В Ялте перенесли памятник Рузвельту
Трамп рассказал, почему не пожал руку Меркель
Грузия меняет конституцию
Россия решила увеличить число авианосцев
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться