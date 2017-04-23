Люди Беппе Грилло возвели баррикады против азербайджанской трубы

Несмотря на то, что итальянский суд два дня назад разрешил пересадку 244 многолетних оливковых деревьев для продолжения строительства в итальянском городе Мелендуньо в регионе Апулия для строительных работ Трансадриатического газопровода (TAP), предназначенного для транспортировки природного газа из Азербайджана в Италию, активисты комитета No TAP вновь помешали началу работ, сообщает haqqin.az со ссылкой на итальянские СМИ.

20 апреля суд отклонил апелляцию о приостановке распоряжения Министерства экологии Италии о пересадке деревьев в Мелендуньо и разрешил концерну ТАР продолжить работы по строительству газопровода и пересадке деревьев. Как только решение суда было оглашено, активисты комитета No TAP заблокировали строительный участок.

В блокировке строительного участка приняли участие 300 активистов, которые провели там всю минувшую ночь. Они построили баррикады на всех дорогах, ведущих к стройке, на которых сейчас дежурят, чтобы не пропустить экскаваторы и бульдозеры на стройку.

Губернатор региона Мишель Эмилиано заявил журналистам, что несмотря на решение суда, они предпримут все шаги для того, чтобы изменить маршрут газопровода ТАР, в том числе обратятся и в Конституционный суд. Губернатор сказал, что кроме оливковых деревьев, строительство газопровода может причинить ущерб одному из самых красивых пляжей Европы.

Если активисты комитета No TAP смогут задержать строительство газопровода еще на несколько дней, то строительство будет отложено до ноября, потому что пересадка деревьев летом может закончиться их гибелью.

Отметим, что провокации против строительства Трансадриатического трубопровода начались в середине марта после того, как консорциум ТАР начал пересадку многолетних оливковых деревьев из района Сан-Фока в регионе Саленто, по которому пройдет газопровод. Комитет Nо TAP, который возглавляет глава движения «Пять звезд», представленного в итальянском парламенте 22% голосов, комик, актер и блогер Беппе Грилло начал акцию протеста против пересадки деревьев. Недавно администрация США предупредила итальянские власти о том, что Беппе Грилло связан с Россией.