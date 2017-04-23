Азербайджанские позиции обстреляли из минометов

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 114 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
«Подразделения вооруженных сил Армении, используя 82-х миллиметровые минометы (16 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта в целом 114 раз», - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.