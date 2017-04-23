События в соседней Турции вызывают большой интерес в странах Южного Кавказа, и ничего странного тут нет - ведь речь идет о мощной, промышленно развитой, и очень сильной в военном отношении соседке державного масштаба. Любое изменение в ее политике может оказать куда больше влияния на наши страны, чем можно себе представить.

Турция – такая близкая и далекая

Турция – крупный инвестор в экономику и Грузии, и Азербайджана, соответственно, любые неприятности, из-за которых турецкие бизнесмены потеряют мотивацию к расширению может оказаться серьезной проблемой и для наших стран.

Турция – крупнейшее в регионе демократическое государство. Со всеми своими особенностями, с признаками, как кажется западным экспертам, ностальгией по имперскому прошлому, например, склонностью перечислять без нужды города, в настоящее время являющиеся частью других стран. С особенностями персоны нынешнего президента, как фигуры хоть труднопредсказуемой, но и харизматичной.

При всем этом Турция – это страна со свободными СМИ, политическим плюрализмом, многопартийной системой и конкурентными выборами.

Турция - это пример того, как исламская страна, не отказываясь от своих корней, может строить светское государство, в котором религия – на своем месте, а все остальное – на своем. Это очень актуально в условиях нынешней нестабильности и скатывания стран Ближнего Востока либо в хаос, либо в омут клерикальной диктатуры.

Демократия в Турции имеет значение не только для Турции, но и для всего региона, которому сейчас, как никогда раньше, нужно показывать пример того, как можно строить нормальное, правовое государство на исламской почве. Если Анкара свернет с этого пути – плохо будет не только для турок, но и для всех остальных.

Внутренние изменения могут стать опасными и для наших стран – ведь в интересах всего региона – стабильная, предсказуемая и играющая по правилам Турция. Не то, чтобы есть сомнения в продолжительности такого курса. Просто хорошо известно – предсказуемость и приверженность правилам игры – очень важные факторы, когда речь идет о крупнейшей стране региона с огромными возможностями.

Что будет дальше?

Соответственно, нет ничего странного в том, что многие застыли в ожидании – что будет дальше? Пойдет ли Турция по пути откровенного авторитаризма, или все будет как сейчас – в целом демократия, но со своей спецификой?

Скорее всего, не следует ожидать каких-то эпохальных изменений, так как Эрдоган находится, слава Аллаху, у власти – не неделю и не месяцы, а несколько лет. Вряд ли после референдума будет что-то принципиально новое – все будет примерно как сейчас.

Внутренняя политическая система будет балансировать на грани демократии и «гибридной» формы управления. Политический плюрализм и честные выборы будут соседствовать с резкими заявлениями и обвинениями. Свобода СМИ будет перемежаться эпизодическими запретами социальных сетей и youtube.

То есть, вроде бы будут делаться определенные шаги в направлении ужесточения режима, однако политическая система, оставленная Турции в наследство от Ататюрка, останется в целом неизменной.

Со стороны это будет выглядеть, как если б энергичный, харизматичный лидер попытался подмять все под себя, но в конечном итоге все таки речь идет о Турции, стране разнообразной и противоречивой, с сильным гражданским сектором, СМИ и оппозицией. Заставить турок шагать строем – вряд ли у кого-то получится, даже если у кого-то и появится вдруг такое непреодолимое желание.

НАТО, исламисты и 30 миллионов туристов

Не следует ожидать каких-то вселенских изменений и во внешней политике. И в этой части все будет примерно как сейчас – постоянные антиевропейские заявления, и при этом Европа - как основной экономический партнер.

Постоянное недовольство Западом, но при этом – сохранение роли главного демократического государства региона.

Недовольство политикой Европы и США – но при этом членство в НАТО без каких-либо осязаемых попыток покинуть альянс.

Вспомните, сколько было разговоров о военной базы Инджирлик, о том, что американцы ею злоупотребляют, что она может быть закрыта, а американцы изгнаны оттуда. Тем не менее – база как была, так и остается, в этом отношении ничего не изменились.

Эрдоган не может резко пойти против европейского курса страны, так как половина ее населения – это сторонники западного пути развития. При этом эта половина – городская, Стамбул, Анкара, другие крупные города...

Не будет никакой исламизации, которая якобы угрожает Турции. Она уже невозможна, так как страна слишком интегрирована в мировое сообщество, слишком глобализирована и слишком современна для такого резкого поворота.

30 млн иностранных туристов посещают ежегодно Турцию, туристическая отрасль является одной из основ экономического благополучия – какое уж тут зажатие гаек, запрет на торговлю алкоголем, и т.д.?

Причем, ладно, если б туристы ездили на какие-то далекие островки, живущие своей, отдельной от целой страны жизнью, как, например, морские курорты в Египте.

Так ведь нет - иностранные туристы ездят не только в Анталью, но и другие, разбросанные по всему побережью курортные города, а Стамбул является одним из самых популярных туристических машрутов в мире...

На маршрутах Москвы, Баку и Тбилиси

Не следует ожидать каких-то изменений и в отношениях с Россией - они всегда будут на грани…

Конечно, риторика будет звучать так, будто Москва и Анкара вот-вот пойдут войной на Европу, однако приоритеты какими были, такими и останутся - разными.

Турция не откроет свой рынок для российских производителей зерновых, а Москва будет держать запертым свой рынок для турецких томатов.

Москва и Анкара будут провозглашать единство целей в Сирии, но при этом конечной целью турок так и будет отстранение Асада, снятие «курдского фактора», и борьба против ИГИЛ, а целью русских так и останется любыми путями сохранить Асада, использовать курдов в своих интересах...

Конечные цели двух мощных региональных держав как были, так и останутся различными, а антизападная риторика будет только слегка смягчать это обстоятельство, но снять его они не смогут.

Ну и конечно то, что нас интересует больше всех. Сегодня для Баку и Тбилиси соседняя Турция – это не только мощная, экономически доминирующая держава, но и стратегический партнер по крупным инфраструктурным проектам. Нефтепроводы, газопроводы, ЖД-магистраль Баку-Карс, Великий шелковый путь – все это невозможно без Турции, которая является либо конечной остановкой одних из этих проектов, либо крупным транзитером в других.

Особенность наших региональных проектов состоит в том, что они невозможны в случае, если из них выпадает хоть одна из сторон. Мы либо сумеем поставить на ноги транзитные маршруты, и сделаем это вместе, либо разбредемся по углам, и в конечном итоге все проиграют.

Не будет никакого ухудшения отношений между нашими странами и Турцией. Никто не заинтересован в этом, тем более, без каких-либо серьезных осязаемых причин.

Несмотря на проскальзывающую в речах турецких лидеров имперскую ностальгию, она не пойдет дальше разговоров, предназначенных исключительно для внутренней аудитории.

В конце концов, это просто никому не нужно, и всем сторонам треугольника Баку-Тбилиси-Анкара одинаково невыгодно. Кто пойдет на то, чтоб ради каких-то непонятных фантомов терять то, что уже есть?

Кроме того, и Турция уже не та – мы все видим, как Анкара ведет переговоры о воссоединении турецкого и греческого Кипра – то, что всего лет 15 назад наверное было бы немыслимым, и оценивалось бы исключительно как «сдача Кипра»...

Таким образом, Турцию ждут непростые времена. Нервотрепки будет немало, но вряд ли следует ожидать резких и исторических изменений.