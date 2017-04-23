В Армении в сообществе Арташен марза Сюник произошел вопиющий случай: учитель физкультуры, по совместительству сельский глава Азат Гукасян изнасиловал 14-летнюю ученицу. Как выяснилось, до этого он не раз во время урока водил девочку в свой кабинет, оставляя других детей в спортзале.

Современных подростков не проведешь, и они, заподозрив неладное, подсмотрели в замочную скважину, что там делают уединившиеся учитель и их одноклассница. Увидели именно то, что предполагали – физрук насиловал девочку. Одна из учениц сбегала и позвала на помощь учителей, которые почему то никак не осмеливались открыть дверь, чтобы освободить ученицу и уличить насильника. Один из педагогов – учитель истории, мужчина, вообще отказался спуститься в спортивный зал, объясняя, что он давно в ссоре с физруком Азатом.

И тогда 30 подростков, ставших свидетелями преступления учителя, которого никто из взрослых не решился поймать за руку, вышли во двор школы и начали скандировать на все село: «Спра-вед-ли-вость, спра-вед-ли-вость»». Негодяй отпустил свою жертву, и она, еле живая, выскочила из кабинета.

Девочка, получившая серьезную психологическую травму, до сих пор боится каждого шороха, без конца вскрикивая: «Это Азат идет меня убить», так запугал ее насильник - представитель местной власти.

Дядя жертвы о случившемся узнал на следующий день и отправился к директору школы за объяснениями, но она очень вовремя уехала в Горис. Подошел к завучу, которая призналась, что они давно знают, что Азат творит с его племянницей, однако не ожидали такой огласки, думали, как-то само собой все образуется. Педагоги опасались гнева сельского главы, боялись за свою должность.

Гагик, дядя жертвы, позвал Гукасяна к себе домой, чтоб он слышал, что рассказывает племянница. Мерзавец пришел и сразу накинулся на девочку, заявляя, что она лжет, а он, мол, позвал ее в кабинет, дабы выяснить, получает их семья пособие или нет.

Дядя выгнал его из дома и позвонил в полицию. Стражи порядка явились и принялись всех допрашивать. Позже в полиции корреспонденту издания «Етк» (След) сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту действий сексуального характер по отношению к лицу, не достигшему 16 лет.

Однако сельский глава два дня провел в какой-то больнице, а потом удрал в Ереван. Его и не думали задерживать.

Редакции «Етк» стало известно, что Азат Гукасян ранее уже проходил по делу о развращении малолетних. Именно за сексуальные домогательства по отношению к ученицам его уволили с поста директора другой школы. На этот раз жертвой Гукасяна стала 14-летняя девочка, которая к тому же страдает умственной отсталостью.

И похоже, что насильник и на этот раз останется безнаказанным. Во всяком случае, он до сих пор не арестован. Может, все дело в том, что учитель-преступник член правящей Республиканской партии?