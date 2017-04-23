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Арестован подозреваемый в распылении ядовитого вещества в клубе Лондона

 

Британская полиция задержала подозреваемого в атаке на посетителей лондонского ночного клуба Mangle E8, в ходе которой было распылено ядовитое вещество. Об этом в воскресенье сообщается на официальном сайте Скотленд-Ярда, передает ТАСС.

25-летний Артур Коллинз был арестован в минувшую субботу в городе Рашден (графство Нортгемптоншир); он подозревается в покушении на убийство. Обвинения были также предъявлены еще одному мужчине, задержание которого было произведено в пятницу.

Инцидент произошел 17 апреля во втором часу ночи в клубе лондонского района Далстон, в котором на тот момент находились четыре сотни посетителей. На вечеринке, проходившей в заведении, была разбрызгана ядовитая жидкость. По информации британской газеты The Guardian, ожоги получили около 20 человек, двое из них частично ослепли. Какое именно вещество было использовано при нападении, пока неизвестно.

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