В Азербайджане недавно произошел своеобразный каминг-аут, и предприняли его люди, формально имеющие отношение к телевидению. Если обо всем по порядку, то надо начать с крошечного государства Джибути в Восточной Африке.

Численность его населения не дотягивает и до миллиона человек. Страна практически не имеет природных ресурсов, поэтому нет и промышленности, и практически не развита. Из-за скудных осадков сельское хозяйство малопродуктивно (приходится импортировать большую часть потребляемого продовольствия).

Джибути сильно зависима от иностранной помощи, такую помощь в числе других оказал ему и Азербайджан. Конкретнее, в начале апреля Министерство по чрезвычайным ситуациям, согласно поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, отправило гуманитарную помощь Республике Джибути от имени правительства страны.

76 тонн гуманитарного груза, куда вошли 20 тонн питьевой воды и 56 тонн продуктов, в частности, сахар, чай, подсолнечное масло, макароны, мука, доставил в Джибути самолет «Azərbaycan Hava Yolları».

Это был правильный, гуманный жест Азербайджана. Но, к сожалению, всегда найдутся те, кто охает, представит в самом черном свете самое нужное, доброе дело. Нашлись таковые и на этот раз…

Для освещения гуманитарной акции Азербайджана в Джибути была направлена съемочная группа телеканала AZTV. Но некоторые из телевизионщиков весьма специфически расценили эту поездку. В частности, оператор AZTV Намиг Велиев и директор программ телеканала «Идман Азербайджан» Турал Гамидзаде сочли, что посещение Джибути было бы неполноценным, если люди не увидят в соцсетях видео, как они весело плещутся в бассейне тамошнего отеля.

Кстати, непонятно, почему рассказывать о передаче бедствующей стране гуманитарного груза туда послали спортивного комментатора? С каких пор гуманитарная акция стала видом спорта? Попахивает банальным «блатом», и увы, не только этим.

Эта «сладкая парочка» не просто резвилась в бассейне, а попутно сообщала широкой общественности о модели телефона и стоимости плавок одного из них. Еще и издевательски подшучивали при этом над жителями несчастной страны, причем в весьма примитивной форме. То есть, эти двое насмехались над теми, кому президент Азербайджана распорядился оказать гуманитарную помощь.

По сути, этот тандем издевался, потешаясь над поводом решения руководства нашей страны! И делал это развлекаясь в элитном отеле на деньги телеканала, финансируемого из государственного бюджета. Если уж говорить прямо, то два здоровенных бугая ржали над бедной африканской страной, куда их послали работать на наши с вами деньги.

Получается, что два «посланника Азербайджана», которые не имеют никакого отношения к журналистике, а рассматривают эту профессию как возможность на халяву путешествовать по миру, развлекаться в отелях и сообщать об этом всему миру через социальные сети. Велиев и Гамидзаде публично признались, что им чужды такие святые для каждого нормального человека чувства, как гуманизм, сострадание, а на саму акцию доброй воли, к которой они так удачно пристроилась, им глубоко наплевать.

Думаете, их немедленно уволили? Вовсе нет. Когда отечественные СМИ обратились за комментариями в пресс-службу AZTV, им холодно ответили, что руководство телеканала в курсе произошедшего и поговорило (?!) с ними. Да уж, нет предела принципиальности некоторых начальников…

По сути, заложен прецедент безнаказанности, и теперь ждем, куда еще пошлет Азербайджан гуманитарный груз - надо же сотрудникам AZTV исследовать бассейны и отели других стран мира, оттачивая в увлекательных поездках свое остроумие...