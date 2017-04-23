Армяне подтягиваются к Холокосту

Апрель по традиции вызывает всплеск активности в Армении, связанный с очередной годовщиной «геноцида армян». Готовятся мероприятия, делаются заявления. К примеру директор Института востоковедения Национальной Академии наук Армении Рубен Сафрастян некоторое время назад заявил, что Армения не должна отказываться от «национальных ценностей». К ним он отнес «армянский вопрос», признание «геноцида армян» в Османской Империи и, самое главное, получение компенсации.

А 21 апреля в ходе организованного обсуждения на тему международного признания «геноцида армян» руководитель центра «Модус вивенди» Ара Папя заявил, что процесс индивидуальной компенсации потомкам жертв «геноцида армян» - это хорошо, однако на национальном уровне не решает никакие вопросы. Важнейшим вопросом Папян считает восстановление «территориальной целостности» Республики Армения. Иначе говоря, отхватить территории Турции.

Представители армянского общества по традиции озвучивают данные количества жертв «геноцида». Когда-то их было 700 тысяч, потом миллион, сейчас остановились на полутора миллионах, но и это не предел. К примеру, глава ординариата Восточной Европы Армянской Католической Церкви архиепископ Рафаэль Минасян в интервью испаноязычному сайту «Infovaticana» рассказал о «геноциде армян» в Османской империи 1915 г., «вследствие которого было убито полтора миллиона человек, хотя многие историки уверены, что число жертв было гораздо больше».

В беседе с haqqin.az доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник Института истории НАНА Ильгар Нифталиев отметил, что армянская сторона манипулирует цифрами жертв начиная с 1965 года, когда в СССР им разрешили отметить 50-летие «геноцида». «Говорили об одном миллионе, сейчас все чаще говорят про два и даже 2,5 миллиона погибших армян. Однако эту тему изучают историки, в том числе и западные, опираясь на источники, которые полностью опровергают армянские данные».

Нифталиев отметил, что в Османской империи к моменту начала Первой мировой войны проживали 1 миллион 300 тысяч человек армянской национальности. При этом около миллиона из них находились на территории Восточной Анатолии. Так что полутора миллионов жертв быть никак не могло.

«Во время войны Турция решила депортировать население, часть которого изменила султану. Конечно же были десятки тысяч погибших армян, люди гибли от голода. И, наверняка какие-то турецкие чиновники, занимавшиеся депортацией, были в этом виновны. Но целенаправленного уничтожения армян не было. Не стоит забывать, что в то время на этой же территории погибло 600-700 тысяч турок», - отметил эксперт.

По словам Нифталиева, причина, побуждающая армян увеличивать цифру жертв связана не только с желанием добиться признания «геноцида», но и заявить претензии на турецкие земли. «Кстати говоря, в Декларации о независимости Армении есть пункт о территориях «исторической Армении», где армяне жили до Первой мировой войны.

Кроме того, армянской стороне не дает покоя Холокост, в ходе которого было истреблено 6 миллионов евреев. Так что они потихоньку подтягиваются к этой цифре. «Однако армяне опираются не на научно обоснованные данные, а на цифры, взятые с потолка», подчеркнул историк.