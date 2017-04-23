Внезапный визит лидера иеговистов в Баку

На днях Баку посетили глава Европейской ассоциации «Христианские свидетели Иеговы» Тони Брейс и представитель этой структуры Мириано Макиас. На первый взгляд визит не носил каких-либо определенных целей, но это-то и настораживает.

Как сказал haqqin.az бывший глава Госкомитета по работе с религиозными образованиями Рафик Алиев, посещение влиятельных иеговистов не связано с сотрудничеством Азербайджана и этой организации. А в официальном сообщении Госкомитета по работе с религиозными образованиями говорится, что гости посетили эту структуру и где их проинформировали о создании в Азербайджане условий для свободной деятельности религиозных общин.

Свою поездку, однако, руководители секты предприняли сразу после запрещения ее деятельности в Российской Федерации. Так что не исключено, что в Азербайджане они прощупывали почву на предмет размещения именно здесь своих руководящих органов.

Профессор Р.Алиев не стал категорично утверждать это предположение, однако подчеркнул, что у азербайджанского правительства накопилось к этой секте очень много вопросов.

«Секта «Свидетели Иеговы» привлекает в свои ряды не только молодежь, но и детей, о неправомерности чего ее руководителей не раз предупреждали. «Свидетели Иеговы», несомненно, относится к числу тоталитарных сект. В отличие от классических сект, таких как баптистские, у иеговистов присутствует жесткий контроль над членами общины, ограничение их гражданских прав, регламентация всех аспектов их жизни, обман при вербовке, эксплуатация их труда, мошеннический захват жилплощади и др.

Кроме того, иеговисты - радикальные пацифисты, и потому не служат в армии. Они не принимают присяги и не признают государственную символику – знамя, гимн и др.

Уже во многих странах их деятельность запрещена. Недавно в судебном порядке это сделала и Россия. Поэтому не думаю, что после приезда главы Европейской ассоциации «Христианские свидетели Иеговы» у нашего государства поубавится к ним вопросов», - уверен теолог.

Отметим, что деятельность общины «Свидетели Иеговы» в Азербайджане началась в середине 1990-х гг. Однако в настоящее время община не зарегистрирована государством, но тем не менее, число ее последователей здесь увеличивается.