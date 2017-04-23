В России армянин расстрелял посетителя кафе

Сотрудники Росгвардии задержали уроженца Армении, устроившего стрельбу в кафе Зеленограда, в результате которой был ранен один из посетителей, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства по ЦФО.

"Инцидент произошел около 6.00 утра в одном из заведений на улице Юности. Сотрудниками Росгвардии установлено, что между двумя посетителями кафе на фоне личных неприязненных отношений возник конфликт, в ходе которого 27-летний уроженец республики Армения два раза выстрелил из пистолета в своего оппонента", — сообщили в ведомстве.

Приехавший на место происшествия экипаж вневедомственной охраны оказал потерпевшему первую помощь и вызвал бригаду медиков. Подозреваемый успел скрыться, но через несколько минут был задержан недалеко от кафе, отмечает ведомство.

"В ходе досмотра у него обнаружен и изъят пистолет. Для дальнейшего разбирательства он доставлен в территориальный отдел полиции, оружие отправлено на экспертизу", — сообщили в пресс-службе.