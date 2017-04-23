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Король Саудовской Аравии назначил своего сына послом в США

 

Король Саудовской Аравии Сальман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд назначил послом страны в США своего сына принца Халеда, сообщает Lenta со ссылкой на Press TV.

«Принц Абдуллах бен Фейсал бен Турки снят с поста посла в США. Послом назначен принц Халед бен Сальман бен Абдель-Азиз», — сказано в монаршем декрете.

Председатель саудовско-американского комитета по связям с общественностью (SAPRAC) Сальман аль-Ансари рассказал, что принц Халед — пилот королевских ВВС, участвовал в операциях коалиции, ведущей борьбу с террористической группировкой «Исламское государство».

Принц Абдуллах пробыл послом Саудовской Аравии в Вашингтона около года.

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