Король Саудовской Аравии назначил своего сына послом в США

Король Саудовской Аравии Сальман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд назначил послом страны в США своего сына принца Халеда, сообщает Lenta со ссылкой на Press TV.
«Принц Абдуллах бен Фейсал бен Турки снят с поста посла в США. Послом назначен принц Халед бен Сальман бен Абдель-Азиз», — сказано в монаршем декрете.
Председатель саудовско-американского комитета по связям с общественностью (SAPRAC) Сальман аль-Ансари рассказал, что принц Халед — пилот королевских ВВС, участвовал в операциях коалиции, ведущей борьбу с террористической группировкой «Исламское государство».
Принц Абдуллах пробыл послом Саудовской Аравии в Вашингтона около года.