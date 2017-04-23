Загадочное убийство чиновника в Товузе

Накануне уже сообщалось о том, что ударом тупым предметом по голове была убита директор Товузского филиала государственной страховой компании «Azərsığorta» 62-летняя Рая Байрамова. Пока неизвестны мотивы убийства и кто его совершил. Однако очень странный факт заключается в том, что заместитель убитого директора филиала 52-летний Видади Велиев поступил в Центральную больницу района с диагнозом черепно-мозговая травма в то же время, что была убита и Р.Байрамова. В.Велиев заявил, что получил травмы после падения с крыши здания, в котором расположена их компания.

Как же получилось, что в то время, как директор филиала была убита ударом тупым предметом по голове, ее заместитель падает с крыши здания офиса компании и тоже получает черепно-мозговую травму? Что связывает эти два факта?

Корреспондент haqqin.az попытался узнать подробности этих событий. Однако из-за того, что все это произошло в выходные дни, узнать что-то в правоохранительных органах района не удалось. Также ничего нового не сообщили жители района, которые лично знали погибшую.

Собеседники корреспондента haqqin.az лишь подчеркнули странность убийства директора филиала. Источники haqqin.az сообщили, что в настоящее время Видади Велиев находится под наблюдением врачей и по этой причине его пока не могут допросить сотрудники правоохранительных органов. Источник сказал, что первый же допрос В.Велиева внесет ясность во все вопросы.

Ожидается, что Генпрокуратура и МВД выступят с заявлением по этому резонансному убийству.