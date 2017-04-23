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Американец арестован в Пхеньяне

 

Гражданина США арестовали в международном аэропорту Пхеньяна. Об этом сообщает в воскресенье, 23 апреля, южнокорейское агентство Ёнхап со ссылкой на собственные источники.

Как отмечается, мужчина — бывший американо-корейский профессор Яньбяньского университета науки и технологии в китайском городе Яньцзи. Известно, что ему более 50 лет, а его фамилия — Ким.

По данным агентства, мужчина занимался программами по оказанию помощи КНДР и провел в стране примерно месяц. Его арестовали 21 апреля, когда он собирался вылететь из Северной Кореи. Причины ареста неизвестны.

Ёнхап отмечает, что это уже третий гражданин США, арестованный в КНДР в последнее время.

В апреле 2016 года суд Народной Республики приговорил гражданина США корейского происхождения Ким Дон Чхоля к 10 годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже и за действия, направленные на свержение действующего в стране общественного строя. 62-летний Ким Дон Чхоль был задержан в октябре 2015 года, когда получал флэш-носитель с секретной информацией о ядерной программе Северной Кореи.

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