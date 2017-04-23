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Завтра в Баку будет пасмурно

 

В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, местами осадки, северо-западный ветер, сообщили сегодня в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 8-11, днем - 14-17 градусов тепла, в Баку ночью - 8-10, днем - 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 754 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85 процентов, днем - 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, в горных районах возможен снег и град.

Будет дуть временами усиливающийся западный ветер. Ночью 7-12, днем 18-23 градуса тепла, в горах ночью 4-9, днем 10-15 градусов тепла.

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