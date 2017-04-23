Азербайджанские силовики опередили немецкие спецслужбы

Азербайджан обошел Германию в рейтинге безопасности для туристов, посещающих страну, пишет немецкое издание Direkt, сообщает haqqin.az.

Рейтинг составляется Всемирным экономическим форумом, в котором, в частности, учитываются надежность полиции, количество преступлений и вероятность террористических актов.

Согласно информации, в рейтинге 2015 года Германия занимала 20-ое место, а в этом году она опустилась на 31 позицию и заняла 51 место.

Кроме Азербайджана, Германию в рейтинге обошли также Румыния, Марокко и Бахрейн.

В сфере безопасности туристов лидирует Финляндия. На втором месте – Объединенные Арабские Эмираты, а на третьем – Исландия.

В первую десятку также вошли Оман, Гонконг, Сингапур, Норвегия, Швейцария и Катар.

Издание отмечает, что не только Германия, но и другие ведущие европейские страны потеряли лидирующие позиции в рейтинге безопасности для туристов: Франция заняла 67-е место, Италия – 70, а Великобритания – 78 место.

Худшими странами для туристов являются Нигерия, Пакистан, Сальвадор, Йемен и Колумбия.