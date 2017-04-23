Южная Осетия полностью обесточена

Ураганный ветер и сход лавин стали причиной обрыва сетей в горах Северной Осетии, откуда поступает электроэнергия в Южную Осетию. Об этом ТАСС сообщили в МРСК Северного Кавказа.

"В горах Северной Осетии сошло много лавин, плюс к этому там был ураганный ветер, что повредило линии сетей. Сейчас вся Южная Осетия обесточена. Все силы направлены на устранение последствий стихии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, энергетики в настоящее время осматривают ЛЭП для установления места обрыва. Работы осложняются тем, что они проводятся в горной местности, но электроснабжение республики Южная Осетия планируется восстановить к концу дня.

Ураганный ветер и лавины сошли в Алагирском ущелье Северной Осетии на границе с Южной Осетией.