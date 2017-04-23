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Антисемитизм в Европе сменился ненавистью к мусульманам Данные израильского исследовательского центра

 

Приток беженцев-мусульман в Европу отвлек на себя внимание ультраправых сил, поэтому в ЕС снизилось количество проявлений антисемитизма, но возрос уровень неприязни к мусульманам; об этом говорят данные, собранные за 2016 год Центром Кантора в Тель-Авиве, передает РИА Новости.

Доклад об уровне антисемитизма в современном мире презентуют в воскресенье в Тель-Авивском университете. Автор исследования — Центр Кантора, основное направ ление деятельности которого — академические исследования истории и жизни евреев Европы с момента окончания Второй мировой войны и до наших дней.

"Волна мигрантов в Европе отвлекла на себя внимание ультраправых сил от еврейских диаспор… Страх перед увеличением количества терактов сделал возможным выражение сочувствия к еврейским диаспорам и Израилю… А число нападений на места проживания мусульман в Германии увеличилось втрое (около 3 тысяч в 2016 году)", — отмечается в докладе.

Как отметил председатель совета Центра Кантора Арье Цукерман, несмотря на это, евреи по-прежнему остаются в "группе риска" и могут потенциально также подвергаться нападкам. Особенно значительно снизилось количество антисемитских проявлений во Франции, Бельгии и странах Бенилюкса. Во многом, по мнению эксперта, это связано с мерами безопасности, направленными на усиление охраны синагог и еврейских школ.

В свою очередь, президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор подчеркнул, что приток иммигрантов в Европу также привел к усилению крайне правых и неонацистских движений, "что выразилось в проявлении насилия в отношении всех меньшинств, включая евреев".

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