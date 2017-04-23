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Посол Беларуси армянскому журналисту: «Вас это не касается…»

Автор: Отдел информации 

Посол Беларуси в Армении Игорь Назарук не согласен с мнением о том, что в армяно-белорусских отношениях существуют серьезные проблемы. Об этом он сказал корреспонденту Радио Азатутюн (армянская редакция радио «Свобода»), передает haqqin.az.

Армянский журналист напомнил ему о проблемах, которые возникли в армяно-белорусских отношениях: беспрецедентно теплые отношения между Минском и Баку, экстрадиция блогера Александра Лапшина, отсутствие на саммите ОДКБ в декабре прошлого года президента Лукашенко, что тогда явилось препятствием для избрания представителя Армении генеральным секретарем организации.

«Я бы сказал наоборот. У нас хороший товарооборот, у нас хорошее, активное сотрудничество по ряду программ. Я не идеализирую. Конечно, для этого есть посольство ваше в Минске и наше в Ереване, чтобы те наработки были не вспять, а наоборот, только в рост. Ну и самое главное: мы не останавливаемся на достигнутом. Вот сейчас готовимся к проведению очередного заседания двухсторонней комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Наши научно-технические круги сотрудничают», - заявил посол Игорь Назарук.

«Вы имели неосторожность сказать о каких-то там вопросах. А я вам напомню, что, допустим, избрание на пост генерального секретаря ОДКБ представителя той или иной страны является результатом консенсуса, а не большинства. Поэтому не сгущайте краски», - добавил посол.

«Вы продолжаете настойчиво твердить про человека, который не имеет никакого отношения к Армении. Это гражданин ряда государств, он не имеет гражданства Армении. Поэтому я не могу обсуждать одного из 7,5 миллиардов населения планеты и такое внимание ему уделять», - отметил посол И.Назарук, таким образом ответив на вопрос армянского журналиста об экстрадированном в Баку блогере Александре Лапшине.

Посол Беларуси далее не захотел продолжать беседу с армянским журналистом и ушел.

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