Председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц подтверждает факт гибели одного из сотрудников миссии при подрыве автомобиля в Донбассе, сообщает РИА Новости.

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Автомобиль ОБСЕ подорвался на фугасе в Луганской области. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах так называемой «Луганской народной республики» (ЛНР) сообщает Интерфакс.

«Автомобиль с наблюдателями ОБСЕ, по предварительным данным, в районе села Пришиб в Славяносербском районе наехал на фугас, установленный неизвестными на пути следования, есть пострадавшие», — сказал он.

Украина и представители ОБСЕ пока никак не прокомментировали подрыв машины наблюдателей.