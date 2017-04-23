Подписаться на уведомления
 

Украинские пограничники не пустили в страну Лолиту

 

Украинские пограничники не пустили в страну российскую певицу Лолиту Милявскую. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает ТАСС.

"Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд на Украину", - отметила она. Как пояснила Милявская, въезд на историческую родину ей закрыт из-за посещения Керчи в 2015 году.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян подтвердил данную информацию отметив, что артистка признала, что посещала территорию Крыма.

"Таким образом, на основании законодательства Украины, ей было отказано в праве посещения Украины", - приводит его слова издание "Апостроф"

В Киеве живут 74-летняя мама Милявской и ее дочь Ева.

Ранее Служба безопасности Украины запретила въезд в страну около 140 российским артистам.

181 просмотров


Старости
Война, которой не будет
Война, которой не будет размышления публициста
Наша погода
Сегодня 18° / 13°
24 Апр 18° / 9°
25 Апр 16° / 9°
26 Апр 14° / 8°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8242 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN

Новостная лента

Украинские пограничники не пустили в страну Лолиту
Консульство Турции в Греции забросали коктейлями Молотова
Автомобиль ОБСЕ подорвался на мине в Донбассе: есть убитый и раненые обновлено
Посол Беларуси армянскому журналисту: «Вас это не касается…»
Антисемитизм в Европе сменился ненавистью к мусульманам Данные израильского исследовательского центра
Южная Осетия полностью обесточена
Азербайджанские силовики опередили немецкие спецслужбы
Завтра в Баку будет пасмурно
Американец арестован в Пхеньяне
Загадочное убийство чиновника в Товузе
Израиль нанес удар по базе войск Асада есть убитые и раненые
Король Саудовской Аравии назначил своего сына послом в США
Северная Корея пригрозила Австралии ядерным ударом
В России армянин расстрелял посетителя кафе
Внезапный визит лидера иеговистов в Баку
Армяне подтягиваются к Холокосту
Как АзТВ Джибути унизил наше послесловие
Арестован подозреваемый в распылении ядовитого вещества в клубе Лондона
В Ереване покровительствуют и насильникам вопиющий инцидент
Азербайджанские позиции обстреляли из минометов
Люди Беппе Грилло возвели баррикады против азербайджанской трубы
Что ждет страну Ататюрка? размышления публициста
Франция выбирает президента
Американский авианосец опять направился к Северной Корее
Кто из кандидатов в президенты Франции повернется к Азербайджану? мнения и оценки
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться