Украинские пограничники не пустили в страну Лолиту

Украинские пограничники не пустили в страну российскую певицу Лолиту Милявскую. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает ТАСС.

"Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд на Украину", - отметила она. Как пояснила Милявская, въезд на историческую родину ей закрыт из-за посещения Керчи в 2015 году.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян подтвердил данную информацию отметив, что артистка признала, что посещала территорию Крыма.

"Таким образом, на основании законодательства Украины, ей было отказано в праве посещения Украины", - приводит его слова издание "Апостроф"

В Киеве живут 74-летняя мама Милявской и ее дочь Ева.

Ранее Служба безопасности Украины запретила въезд в страну около 140 российским артистам.