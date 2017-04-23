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Олланд взгрустнул во время голосования из-за неучастия в выборах

 

Президент Франции Франсуа Олланд признался, что ему грустно из-за того, что он не принимает участие в выборах главы государства, первый тур которых проходит в воскресенье, 23 апреля. Об этом он заявил журналистам после голосования, выйдя с избирательного участка, сообщает Интерфакс.

«Всегда есть грусть, когда проходят выборы. Особенно тогда, когда тебя нет в бюллетене, это правда», — сказал президент Франции.

Олланд голосовал на избирательном участке в городе Тюль (департамент Коррез), мэром которого он был в 2001-2008 годах. Агентство отмечает, что Олланда встречали аплодисментами.

В то же время президент добавил, что «не нужно жить с ностальгией, надо всегда жить с надеждой и желанием».

По данным на 12:00, явка избирателей в первом туре президентских выборов во Франции составляет 28,54 процента. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные министерства внутренних дел, которое отвечает за организацию голосования.

К настоящему моменту проголосовали уже все основные кандидаты гонки. Бывший министр экономики Франции, кандидат от движения «Вперед» Эмманюэль Макрон на участке выглядел расслабленным. Он охотно общался с другими избирателями и позировал для совместных селфи.

Кандидат от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен улыбалась избирателям и прессе, а прежде чем проголосовать, лично поприветствовала всех представителей избирательной комиссии. Кандидату от партии «Республиканцы» Франсуа Фийону, который голосовал в мэрии Парижа, пришлось отстоять очередь, чтобы получить бюллетень.

Согласно последним опросам, проведенным во Франции в пятницу, 21 апреля, лидерство в президентской гонке было у Эмманюэля Макрона — его поддерживали 24 процента. В поддержку Ле Пен высказались 21,5 процента.

Во Франции насчитывается около 45,6 миллиона избирателей.

Второй тур состоится 7 мая.

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