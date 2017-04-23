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В Азербайджане создан Аукционный центр

 

В Азербайджане создан Аукционный центр, где будет проводиться продажа движимого и недвижимого имущества банков, сказал председатель Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев, сообщает Trend.

По его словам, центр будет действовать при ассоциации.

Центр по проведению аукционов появился в преддверии продажи имущества закрывшихся в Азербайджане 11 банков.

Как ранее сообщил исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF), имущество этих банков будет продано посредством аукционов.

В Азербайджане в 2016 году закрылись 11 банков - Кавказский банк развития, United Credit Bank, Bank Standard, Zaminbank, Dekabank, Kredobank, Atrabank, Bank of Azerbaijan, Gandjabank, Texnikabank и Parabank. Совокупный объем активов этих банков превышает несколько миллиардов манатов, а обязательства - 2,9 миллиарда манатов.

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