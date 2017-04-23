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В Грузии сожгли автомобили депутата-армянина

 

В Ахалкалаки 22 апреля была совершена попытка умышленного поджога двух автомобилей, принадлежащих депутату парламента Грузии Самвелу Манукяну. Машины были припаркованы перед домом депутата, сообщают грузинские СМИ.

Депутат парламента Грузии в беседе с jnews.ge подтвердил факт поджога.

«Много разных подозрений, но я могу заверить, что случившееся не имеет отношения к моей предпринимательской деятельности; это связано с моей политической деятельностью. Посмотрим, как поработает полиция, что сможет выяснить», – сказал Самвел Манукян.

Сосед депутата случайно заметил, как некто обливал бензином машины и поджигал. Поджигатель убежал, как только сосед открыл дверь, оставив вещественные доказательства на месте преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 187 Уголовного Кодекса Грузии «Умышленная порча имущества». .

Была вызвана пожарная служба, однако до их прибытия они смогли потушить огонь. Одна из машин была быстро потушена, вторая довольно сильно пострадала от пожара.

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