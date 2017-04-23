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В центре Тель-Авива палестинец ранил ножом трех человек

 

Вооруженный ножом палестинец ранил по меньшей мере трех человек, напав на прохожих в центре израильского города Тель-Авива, сообщила местная полиция, передает РИА Новости.

Правоохранительные органы выясняют, было ли нападение терактом или имело криминальную подоплеку.

"Полиция арестовала в центре Тель-Авива палестинца, ранившего трех человек", — сказал пресс-секретарь полиции Мики Розенфельд.

Пострадавшие получили легкие ранения, уточнил он.

Если версия теракта подтвердится, нападение продолжит череду из сотен арабских атак, которые за последние полтора года унесли жизни свыше 40 израильтян и иностранцев.

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