Цены на бензин в России превысили стоимость топлива в США

Бензин в США в первом квартале 2017 года стал в среднем дешевле, чем в России. Таковы результаты исследования агентства Bloomberg.

Разница в цене заметна, если за единицу измерения взять американский галлон, который составляет 3,785 литра. По состоянию на 19 марта его средняя стоимость за три месяца в США составила 2,57 доллара, а в России — 2,58 доллара, что эквивалентно 145,6 рубля.

Если же измерять бензин в литрах, то цена будет одинаковой — 0,68 доллара, или 38 рублей.

Исследование Bloomberg включает данные по 61 стране. В среднем по всем из них цены на бензин за квартал повысились на 1,4 процента.

По данным на 20 апреля, потребительские цены на бензин в России за неделю с 10 по 16 апреля выросли на 0,1 процента.