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Стрельба во французском Руане: есть раненый

 

Один человек пострадал в результате стрельбы во французском городе Руане, злоумышленник скрылся, передает РИА Новости со ссылкой на местную газету Actu.

Инцидент произошел в воскресенье в центре региона Нормандия на северо-западе страны. 36-летний мужчина получил ранения в ноги и был госпитализирован. На место прибыли сотрудники полиции и пожарные.

Как сообщает газета со ссылкой на очевидцев, злоумышленник скрылся с места преступления.

По данным издания, возможной причиной инцидента мог стать конфликт между знакомыми. Полиция начала расследование инцидента для установления обстоятельств.

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