Карабахские сепаратисты на переговорах с УЕФА и едут в Барселону

Непризнанная «Нагорно-Карабахская Республика» начала переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), цель которых – футбольное признание «Республики Арцах» и допуск команд из этого непризнанного образования к международным соревнованиям.

Как выяснилось из публикации британской газеты Independent, корреспондент этого издания Роберт О`Коннор побывал в «НКР», где побеседовал с Самвелом Карапетяном, называющим себя главой «Футбольной ассоциации «Арцаха» (английская аббревиатура - AFA).

По словам Карапетяна, сепаратисты начали коммуникацию, желая добиться признания от УЕФА. «Вся эта война и конфликт носят временный характер. Однажды, в ближайшем будущем, сборная «Арцаха» примет участие в чемпионате мира или Европы, - размечтался Карапетян. - Мы убеждены, что признание придет скоро, потому что весь мир заинтересован в установлении мира в этом регионе. Рано или поздно Азербайджан признает «Арцах», и мы будем участвовать не только в футболе, но и во всех аспектах международной жизни».

Independent сообщает, что предварительные переговоры между «AFA» и УЕФА начались в ноябре 2016 года, но остались на эмбриональном уровне. Карапетян же считает, что было очень важным сделать первый шаг.

«Процесс идет полным ходом, - говорит он. - Мы уверены в том, что команда «Арцаха» примет участие в международных турнирах, и это будет уже в ближайшее время. Если бы мы не были уверены в нашем успехе, то не жили бы здесь».

Автор рассказывает о плачевном состоянии стадиона в Ханкенди. «Пыль и грязь на стадионе свидетельствуют о том, что эту арену практически не используют», - пишет О`Коннор.

Independent напоминает, что в 2000-х годах Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) обратилась в ФИФА, чтобы та запретила команде из «НКР» участвовать в чемпионате Армении. Поэтому местная команда проводит лишь случайные товарищеские матчи против коллективов, у которых хватает терпения, чтобы проделать 6-часовой путь из Еревана в Ханкенди.

Слава Габриэлян, которому поручено руководить так называемой сборной «НКР», сетует на отсутствие игровой практики.

«Мы иногда проводим товарищеские матчи против команд из Армении и Грузии, но у нас нет соревновательного опыта, - говорит Габриэлян, обладающий высшей тренерской категорией УЕФА – Pro, которую он получил как представитель Армении. – В Степанакерте (Ханкенди – ред.) около 350 человек занимаются футболом, но санкции ФИФА не дают им развиваться».

Самвел Карапетян заявил о планах приглашения в «НКР» иностранных тренеров.

«Мы пригласим не действующих тренеров, чтобы их национальные ассоциации не имели проблем», - отметил он.

Сообщается, что в этом году команда «Арцаха» отправится на турнир в Каталонию. А самое известное ее выступление было в 2014 году на чемпионате мира среди непризнанных территориальных образований в Швеции, где проиграла два матча и выбыла из борьбы в первом раунде.

Independent пишет, что пока футбол в «НКР» влачит жалкое существование и борется за жизнь, а в Баку команда «Карабах» из «покинутого города Агдама успешно представляет Азербайджан в Европе и стучится в двери группового этапа Лиги чемпионов».

Мы же от себя добавим, что мечты сепаратистов о признании со стороны УЕФА так и останутся мечтами. УЕФА никогда не примет в свои ряды территориальное образование, непризнанное ни одним членом ООН, в том числе и самой Арменией. В турнирах УЕФА команда из Нагорного Карабаха сможет выступать только в том случае, если будет играть в чемпионате Азербайджана и завоюет себе право на участие в еврокубках. А для этого оккупированные территории должны быть полностью возвращены Азербайджану.