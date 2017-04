Полуобнаженных активисток движения Femen задержали в воскресенье у избирательного участка в местечке Энен-Бомон на севере Франции, где в первом туре президентских выборов голосовала кандидат в президенты страны от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, передает портал France Info.

Team Marine: Putin, Trump, Al-Assad & Farage escort their french ally #MLP to vote: once again #FEMEN shows the true nature of her politics! pic.twitter.com/u0ZwXP9ugy