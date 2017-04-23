Полуобнаженных активисток движения Femen задержали в воскресенье у избирательного участка в местечке Энен-Бомон на севере Франции, где в первом туре президентских выборов голосовала кандидат в президенты страны от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, передает портал France Info.

Team Marine: Putin, Trump, Al-Assad & Farage escort their french ally #MLP to vote: once again #FEMEN shows the true nature of her politics! pic.twitter.com/u0ZwXP9ugy — Neda Topaloski (@nedatop) 23 апреля 2017 г.

В Twitter-аккаунте движения FEMEN разместили фотографии с акции. На них запечатлены полуголые активистки в резиновых масках, изображающих лидеров ряда государств, включая президентов США, России и Сирии. Также девушки "нарядились" в отца Ле Пен — Жан-Мари и в бывшего главу Партии независимости Великобритании Найджела Фараджа.

"На белом лимузине, в духе единства они приехали поддержать свою лучшую союзницу во Франции", — написали активистки. Подпись к каждой фотографии содержит язвительные цитаты якобы от лица политиков, которые, по мнению участниц движения, могли бы иллюстрировать их поддержку.

На фотографии с места событий запечатлены по меньшей мере две активистки. Одна из них с голой грудью повалена полицейскими прямо на асфальт. Другая, в маске с изображением мужского лица, стоит на коленях с широко разведенными в стороны руками. На ее голой груди написано "Команда Марин".

Ле Пен проголосовала в Энен-Бомоне ранее в воскресенье. Она была в хорошем настроении и позировала фотографам. Вечер первого дня выборов она проведет в своем штабе неподалеку от избирательного участка.

Напомним, что несколько дней назад кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что для урегулирования нагорно-карабахского конфликта необходимо присоединение Нагорного Карабаха к Армении. Об этом Марин Ле Пен заявила в интервью изданию Nouvelles d'Armenie.