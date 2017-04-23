Сегодня состоялись три матча предпоследнего 27-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

Единственная интрига чемпионата заключалась в том, кто займет 4-е место, дающее право сыграть в Лиге Европы. Главный матч с точки зрения этой борьбы проходил в Зиря, где местный одноименный клуб принимал «Нефтчи». Встреча завершилась со счетом 2:2. Однако на 67-й минуте «Нефтчи» нарушил лимит на легионеров, в связи с чем команде будет засчитано техническое поражение 0:3. Вместо Руслана Абышова на поле вышел французский легионер Уго Баргас. В результате на поле в составе бакинского клуба одновременно оказались семь иностранцев, хотя их должно быть не больше шести.

После матча главный тренер «Нефтчи» Эльхан Абдуллаев так объяснил ошибку своего штаба:

«Мы планировали сначала выпустить на поле Джавида Имамвердиева. К сожалению, получилось так, что раньше вышел Баргас. В результате мы нарушили лимит. Это техническая ошибка. Нет, резервный арбитр не предупреждал нас перед заменой. Иначе мы бы не допустили такую ошибку. Возможно, он сообщил об этом уже после замены. Не хочу никого винить. Такое случается. У нас и так было мало шансов на 4-е место».

Таким образом, «Нефтчи» остался с 29 очками. Команда занимает 7-е место и отстает на 3 очка от «Сумгаита», который сегодня уступил «Карабаху» (1:2). Обойти сумгаитцев и подняться хотя бы на 6-ю позицию «Нефтчи» уже не удастся, так как в четырех очных матчах бакинцы трижды проиграли сопернику.

«Нефтчи» впервые за семь лет не попал в еврокубки. За 23 года, в течение которых азербайджанские клубы выступают в турнирах УЕФА, «Нефтчи» в шестой раз пропустит еврокубковый сезон. Флагман не играл в Европе в сезонах 1994/95 (тогда Азербайджан был представлен лишь одной командой), 1998/99, 2006/07, 2009/10 и 2010/11.

В чемпионате с участием восьми команд «Нефтчи» умудрился занять предпоследнее 7-е место. Хуже команда выступала лишь в сезонах 1993/94 и 2008/09, когда занимала 8-е место. Но в первом случае в чемпионате участвовали 16 клубов, а во втором – 14.

Вернемся к борьбе за 4-е место. У «Зиря» с учетом технической победы над «Нефтчи» 36 очков. Эта команда на 4-й строчке. У «Кяпяза», обыгравшего сегодня АЗАЛ (2:1) - 33 очка. В последнем туре «Зиря», чтобы обеспечить себе 4-е место, достаточно сыграть вничью с аутсайдером Премьер-лиги АЗАЛ.

Получается, что нарушение лимита навредило не столько «Нефтчи», сколько «Кяпязу», который теперь имеет лишь теоретические шансы на 4-е место.

Чемпионом страны еще в прошлое воскресенье стал «Карабах», у которого 59 очков. На 2-м месте «Габала» (49), на 3-м – «Интер» (43).