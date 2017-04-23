Зулейха Исмайлова избрана лидером популярной политической партии Эстонии

Недавно состоялся съезд партии "Зеленые Эстонии", на котором новым лидером этой политической силы была избрана Зулейха Исмайлова, сообщает эстонский портал rus.err.ee, передает haqqin.az.

"Я была не единственным кандидатом на пост председателя партии. Свою кандидатуру выставил и прежний лидер Александер Лаане", - сказала Исмайлова, до этого занимавшая должность вице-председателя партии, в интервью корреспонденту rus.err.ee.

Теперь Лаане стал вице-председателем, еще одним зампредом остался Андрей Гудим.

В правление также вошли Тимур Сагитов, Кюллики Реймаа, Олев-Андрес Тинн, Марко Каазик, Каспар Курве и Йоонас Лакс.

По словам Исмайловой, "Зеленые" намерены выйти со своим списком в Таллинне. В других самоуправлениях, скорее всего, члены этой партии будут баллотироваться по спискам избирательных союзов.

"Буду ли я первым номером в Таллинне? Пока не могу точно сказать. Все вопросы, связанные с предстоящими в октябре местными выборами, мы будем решать на следующем заседании совета уполномоченных. Также пока не могу ничего сказать по вопросу, могут ли усилить нас в ближайшее время какие-то известные личности. Но принципиальное решение, что мы выйдем в столице со своим списком, уже принято", - добавила Исмайлова.

В ряды "Зеленых" эко-активист, фотограф и журналист Исмайлова вступила в марте 2015 года, с 2005 по 2012 год она состояла в Социал-демократической партии. В 2016-м стала "Женщиной года" по версии журнала Anne&Stiil. Любимая тема Исмайловой - защита белок-летяг. Мать З.Исмайловой - эстонка, а отец – азербайджанец.

В середине марта руководитель исследования популярности партий, проведенного Turu-uuringute AS по заказу ERR, Юхан Кивиряхк отметил рост популярности непарламентской партии "Зеленые Эстонии".

"К магической отметке в 5% приблизились "зеленые". Их поддержка постоянно росла с начала года. Важно отметить, что среди самых юных избирателей с 18 до 25 лет их поддержка – 13%", – подчеркнул тогда социолог.

С 2007 по 2011 год эта партия была представлена в парламенте.