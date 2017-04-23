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Следственный комитет Армении об убийстве российского солдата

 

Смерть российского военнослужащего в Армении наступила от ранения в шею и голову. Об этом сообщили в Следственном комитете республики со ссылкой на проведенную сегодня судебно-медицинскую экспертизу тела убитого, передает ТАСС.

Смерть Дмитрия Ялпаева "наступила в результате геморрагического шока, вызванного ранениями в области шеи и головы, которые были нанесены колюще-режущим предметом", - отметила советник председателя СК Сона Трузян.

На месте происшествия был проведен следственный эксперимент с участием подозреваемого. В присутствии адвоката он показал свои действия во время убийства.

Законодательством отведено 72 часа на задержание подозреваемого, после чего ему должно быть предъявлено обвинение и судом вынесена дальнейшая мера пресечения, напомнила представитель СК.

21-летний военнослужащий российской военной базы в Армении Дмитрий Ялпаев был убит вечером в субботу у одного из магазинов в Гюмри, во втором городе страны, где дислоцирована основная часть соединения.

По данным следствия, подозреваемый в убийстве, который задержан, в период службы в армянской армии имел проблемы с психическим здоровьем. После специализированного психиатрического обследования он был признан ограниченно дееспособным и в этой связи месяц назад уволен из армии.

По данным некоторых СМИ, 20-летнего подозреваемого зовут А. Джанджугазян.

Министр обороны Армении Виген Саркисян выразил российскому коллеге Сергею Шойгу соболезнование в связи с убийством военнослужащего военной базы. Министр заверил, что "правительство Армении предпринимает все шаги для полного выяснения обстоятельств убийства и наказания виновных".

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