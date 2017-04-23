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Азербайджан дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо видео

Автор: Отдел спорта 

Сегодня в Варшаве командными соревнованиями завершился чемпионат Европы по дзюдо.

Сборная Азербайджана, которая в индивидуальных состязаниях завоевала два золота и три бронзы, победила в 1/8 финала Черногорию, но в четвертьфинале уступила Франции.

Затем в утешительной сетке была побеждена Голландия, и в матче за бронзу Азербайджану противостояла Украина. Ниджат Шихализаде в весовой категории до 66 кг победил Геворга Хачатряна, Хидаят Гейдаров (73 кг) взял верх над Дмитрием Канивцом, а Руфат Исмайлов (81 кг) оказался сильнее Сергея Кривчача.

Таким образом, счет стал 3:0, и победа Азербайджану в матче была обеспечена, так как оставалось провести два поединка. Следующим на татами вышел Мамедали Мехтиев (90 кг). Его схватка уже не имела особого значения, поэтому он сразу же дал рефери понять, что отказывается от схватки и признает победу соперника. Но, как выяснилось, по новым правилам делать так нельзя: если вышел на татами, то должен бороться. За отказ от борьбы сборную Азербайджана дисквалифицировали, а бронзовые медали достались Украине, которая победила в этом матче со счетом 5:0.

Золото выиграла Грузия, серебро у России, еще одну бронзу завоевала Венгрия.

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