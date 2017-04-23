Суицид: в Армении и чиновники устали жить

В Армении глава административного отдела одной известной строительной компании покончил жизнь самоубийством.
Согласно сообщению портала Shamshyan.com. вчера, 22 апреля, в Ширакском марзе, на дороге к кладбищу Артика был обнаружен труп мужчины.
Полиция Артика получила сигнал о местонахождении трупа в районе 16 часов. Было выяснено, что погибшим является 56-летний Мовсес Хачатрян, житель села Гетап Ширакского марза. Рядом с телом обнаружены пистолет марки "Беретта" и автомашина марки ГАЗ-3102 с государственными номерами 609 LL 11. Найден также блокнот, где было написано: «Простите меня, я ничего плохого не сделал, просто устал так жить».