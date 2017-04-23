Еще один армянский олигарх пришел в большую политику Армении

По сообщению армянского ежедневника «Паст» (Факт), который ссылается на свои проверенные источники, спонсором недавно учрежденной известным армянским политиком и правозащитником Заруи Постанджян партии «Еркир цирани» является миллиардер из Москвы, собственник холдинга «Руцог инвест» Рубен Григорян.

Российско-армянскому олигарху принадлежит бессчетное количество недвижимости в Москве: жилые дома, парковки громадных размеров, гостиницы. Его собственностью являются «Олимпик плаза», «Никольская плаза», жилой комплекс «Еропкинский – 16», и др.

По данным «Форбс», только «Никольская плаза» оценивается в 250 млн долларов. Рубен Цолакович известен также своим музеем «Культура наций”, презентация которого состоялась в прошлом году на столетие «геноцида». Однако после проблем, возникших с Армянской Апостольской церковью, этот музей закрылся.

Еще Григорян славится постоянными проблемами с НПО - природоохранными и в области охраны национального достояния. В частности, НПО «Архнадзор» почти беспрерывно проводит акции протеста против деятельности «Руцога». По мнению активистов «Архнадзора», «Руцог» уничтожает национальное достояние России.

По некоторым данным, Постанджян и Григорян сотрудничают уже два года.